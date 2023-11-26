"Это дно": Захарова шокирована новой украинской игрой про голодомор

Украинская компания Stellarium gaming из Луцка представила приключенческую компьютерную игру о голодоморе под названием "Голодный путь" (Famine Way). Создатели заявили, что там присутствуют сцены насилия и мультяшные элементы жестокости, небольшое количество ненормативной лексики и элементов хоррора, а также психологического триллера. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шокирована этой новостью.

"Кринж, испанский стыд, рука-лицо, дно, ниже плинтуса... Ещё есть варианты описания киевскорежимного креатива? Точно у них нет предела глумлению над собственной историей", — написала дипломат в своём телеграм-канале.

Ранее на Украине голодомор объявили геноцидом и актом тоталитарного террора против жителей республики, Киев добивается от мирового сообщества признания того же. В России действия властей Незалежной назвали попыткой политизировать историю и поссорить русский и украинский народ. Напомним, в 1932–1933 годах голод охватил основные зерновые районы Советского Союза, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, регионы Центрального Черноземья, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал. Также пострадали территории, входившие в состав Украинской и Белорусской ССР. В результате продовольственного кризиса в стране погибло, по разным оценкам, от семи до восьми миллионов человек различной национальности.