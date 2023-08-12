Пышнотелая глава украинского Музея голодомора снялась для Vogue

Исполняющая обязанности директора Музея голодомора в Киеве Леся Гасиджак после волны критики из-за лишнего веса снялась для нового номера украинского Vogue. В Сети этот факт вызвал бурное обсуждение. Пользователи вновь начали отпускать грубые шутки о грузной комплекции "мисс Голодомор" и о том, что её внешний вид никак не соотносится с организацией, которую она возглавляет.

Сама же Гасиджак в интервью журналу заявила, что всегда была в теле, однако в детстве и подростковом возрасте никогда не сталкивалась с травлей со стороны детей. При этом она неоднократно пыталась похудеть, но все её попытки каждый раз проваливались. Гасиджак говорит, что теперь полностью принимает свой внешний вид и не комплексует по поводу лишнего веса.