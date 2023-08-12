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12 августа, 16:26

Пышнотелая глава украинского Музея голодомора снялась для Vogue

Глава Музея голодомора в Киеве Гасиджак после волны хейта снялась для Vogue

<p>Глава Музея голодомора в фотосессии для Vogue. Обложка © <a href="https://vogue.ua/article/beauty/figura/lesya-gasidzhak-pro-bodisheyming-muzey-golodomoru-ta-uroki-gumanizmu-53113.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vogue.ua</a></p>

Глава Музея голодомора в фотосессии для Vogue. Обложка © Vogue.ua

Исполняющая обязанности директора Музея голодомора в Киеве Леся Гасиджак после волны критики из-за лишнего веса снялась для нового номера украинского Vogue. В Сети этот факт вызвал бурное обсуждение. Пользователи вновь начали отпускать грубые шутки о грузной комплекции "мисс Голодомор" и о том, что её внешний вид никак не соотносится с организацией, которую она возглавляет.

Сама же Гасиджак в интервью журналу заявила, что всегда была в теле, однако в детстве и подростковом возрасте никогда не сталкивалась с травлей со стороны детей. При этом она неоднократно пыталась похудеть, но все её попытки каждый раз проваливались. Гасиджак говорит, что теперь полностью принимает свой внешний вид и не комплексует по поводу лишнего веса.

По её словам, мужчины, которые были рядом, всегда "помогали отращивать ей крылья" и никогда не хейтили, а обиды она часто слышит лишь от женщин.

Ранее Лайф сообщал, что Гасиджак обиделась, что её внешность сопоставляли с понятием голодомор, и подала в суд на юриста Клима Братковского, публично раскритиковавшего её лишний вес.

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Наталья Исакова
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