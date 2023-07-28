Украинцы затравили директрису музея голодомора из-за лишнего веса и вынудили защищаться в суде
Глава музея голодомора в Киеве Гасиджак подала в суд из-за шуток над её весом
Леся Гасиджак. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / holodomormuseum
Исполняющая обязанности директора музея голодомора в Киеве Леся Гасиджак намерена обратиться в суд с иском на украинского юриста Клима Братковского, который высмеял её за лишний вес.
Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Музей Голодомору I Holodomor Museum
По его словам, с такой крупногабаритной внешностью, как у Гасиджак, нельзя руководить музеем голодомора. Во главе учреждения якобы нужно поставить военнослужащего, который побывал в плену и знает о голоде на собственном опыте. У директора музея это вызвало возмущение, и она наняла юристов.
"Есть предварительные договорённости с суперспециалистами по юридическому сопровождению и даже предложение по информационному сопровождению судебного процесса. Сразу скажу, что даже публичное извинение, если когда-нибудь такое будет, ничего не изменит", — написала женщина в соцсети.
Она допустила, что после обращения в суд ей могут начать приходить угрозы как от самого Братковского, так и от его сподвижников. Однако Гасиджак отступать не собирается.
Ранее украинский политик Виктор Медведчук заявил, что Украина сможет укрепиться только в том случае, если объединится с народами России и Белоруссии, близкими ей по духу.