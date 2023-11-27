Регион

Уведомления отключены

27 ноября, 03:09

Серьёзные масштабы: В ООН рассказали, чем Украина превзошла Афганистан и Сомали

Сотрудник ООН Хеслоп: Украина заминирована больше, чем Афганистан и Сомали

На Украине намного более серьёзные масштабы минирования, чем в Афганистане и Сомали. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на управляющего программой ООН по разминированию на Украине Пола Хеслопа.

"Я 30 лет работал в области разминирования по всему миру, от Афганистана до Сомали, но мне кажется, всё остальное [кроме Украины] было просто учением", — сообщил Хеслоп.

По его словам, Украина превосходит всё, с чем сталкивалась Европа со времён Второй мировой войны, по количеству мин и неразорвавшихся боеприпасов.

ООН, пожалуй, впервые раскрыла глаза на любовь ВСУ к коварным минам "Лепесток"

ООН, пожалуй, впервые раскрыла глаза на любовь ВСУ к коварным минам "Лепесток"

Ранее сообщалось, что ВСУ заложили полмиллиона мин в четырёх регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. Речь идёт о Волынской, Ровненской, Житомирской и Киевской областях.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Афганистан
  • Сомали
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров