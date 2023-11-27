Серьёзные масштабы: В ООН рассказали, чем Украина превзошла Афганистан и Сомали

На Украине намного более серьёзные масштабы минирования, чем в Афганистане и Сомали. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на управляющего программой ООН по разминированию на Украине Пола Хеслопа.

"Я 30 лет работал в области разминирования по всему миру, от Афганистана до Сомали, но мне кажется, всё остальное [кроме Украины] было просто учением", — сообщил Хеслоп.

По его словам, Украина превосходит всё, с чем сталкивалась Европа со времён Второй мировой войны, по количеству мин и неразорвавшихся боеприпасов.