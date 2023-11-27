В Чехии началась самая крупная забастовка профсоюзов в истории страны, которая охватит сотни предприятий и компаний, а также персонал 70% школьных учреждений. Ожидается, что в ней примут участие примерно 1 миллион работников. Учитывая, что численность населения Праги составляет примерно 1,4 миллиона человек, можно сделать вывод, что жизнь в чешской столице сегодня будет почти парализована.

Первыми протест поддержали сотрудники транспортной отрасли. Некоторые водители с 6 утра (8:00 мск) не вышли на выполнение утренних маршрутов.

По словам лидера Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП) Йозефа Стршедулы, цель забастовки — "заставить правительство республики задуматься о том, что происходит в обществе".

"Если они, чиновники, думают, что от такой акции можно отмахнуться, как бы не заметить её, то в таком случае настроение в обществе может стать ещё хуже", — приводит его слова пресс-служба крупнейшего в стране профобъединения.