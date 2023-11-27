"Отключили от аппаратов без согласия семьи": Экс-мэра Харькова Кернеса могли убить

Бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса отключили от системы жизнеобеспечения без согласия его семьи. Об этом заявил старший сын покойного политика Кирилл. По его словам, Кернес был отключён от аппаратов 14 декабря 2020 года, после чего прожил ещё два дня.

"После чего сердце уже не выдержало, и он умер. 16 декабря 2020-го, а вовсе не 17 декабря, как нам всем говорили. И я вам как старший сын могу гарантировать: семья на это отключение согласия не давала", — приводит издание "Страна.ua" слова наследника Кернеса.

Кирилл утверждает, что всё это было сделано якобы в интересах Игоря Терехова, который впоследствии стал мэром Харькова, и других политиков, жаждавших прибрать власть к своим рукам. Также, как считает сын Кернеса, они сфальсифицировали электронную подпись его отца, когда тот уже был без сознания. Известно, что семья покойного политика уже обратилась в правоохранительные органы для проведения расследования.