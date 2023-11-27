Суд в Москве отказал блогеру Понасенкову* в снятии статуса иноагента

Гагаринский суд Москвы отказал блогеру и историку Евгению Понасенкову* в снятии статуса иностранного агента. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Сам историк не явился на заседание. По словам представителя Минюста, Понасенков* соответствует критериям иностранного агента, так как распространяет материалы СМИ-иноагентов в YouTube и Telegram. Представитель ведомства также счёл, что блогер находится под иностранным влиянием.

В свою очередь представитель Понасенкова* попросил суд аннулировать акт проверки деятельности публициста, так как посчитал её незаконной. Также он потребовал назначить новую проверку.

Напомним, что о включении историка в реестр СМИ-иноагентов стало известно в апреле 2022 года. Кроме того, Минюст признал СМИ-иноагентом организацию "Первый научный" блогера Понасенкова*. Публицист предпринял попытку обжаловать решение Минюста, но в сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы отказал ему в требовании и признал включение публициста в реестр иноагентов законным.