Адвокат назвал сумму нового штрафа для водителей в России
Адвокат Мамонов: С 1 декабря водителей начнут штрафовать за шины не по сезону
С начала нового месяца в России начнут штрафовать водителей, которые не заменили летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщил адвокат юридической группы "Яковлев и Партнёры" Сергей Мамонов.
По его словам, с 1 декабря водителям, которые используют шины не по сезону, будут назначать штрафы в размере 500 рублей. Для этого в КоАП расширили требования по допуску автомобилей к эксплуатации в разделе о шинах и колёсах.
"Ранее в основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации глава, посвящённая колёсам и шинам, содержала довольно общие требования к их размерности, глубине протектора и физическим повреждениям. Теперь же указанные требования стали более объёмными и конкретизированными", — приводит слова адвоката агентство "Прайм".
Ранее Лайф писал, какие ещё штрафы начнут действовать в России с 1 декабря. Так, в одном из случаев начнут штрафовать работников-консультантов за навязывание дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату. За это предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 4000 рублей.