Адвокат назвал сумму нового штрафа для водителей в России

С начала нового месяца в России начнут штрафовать водителей, которые не заменили летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщил адвокат юридической группы "Яковлев и Партнёры" Сергей Мамонов.

По его словам, с 1 декабря водителям, которые используют шины не по сезону, будут назначать штрафы в размере 500 рублей. Для этого в КоАП расширили требования по допуску автомобилей к эксплуатации в разделе о шинах и колёсах.

"Ранее в основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации глава, посвящённая колёсам и шинам, содержала довольно общие требования к их размерности, глубине протектора и физическим повреждениям. Теперь же указанные требования стали более объёмными и конкретизированными", — приводит слова адвоката агентство "Прайм".