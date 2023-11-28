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28 ноября, 06:24

Адвокат назвал сумму нового штрафа для водителей в России

Адвокат Мамонов: С 1 декабря водителей начнут штрафовать за шины не по сезону

С начала нового месяца в России начнут штрафовать водителей, которые не заменили летнюю резину на зимнюю. Об этом сообщил адвокат юридической группы "Яковлев и Партнёры" Сергей Мамонов.

По его словам, с 1 декабря водителям, которые используют шины не по сезону, будут назначать штрафы в размере 500 рублей. Для этого в КоАП расширили требования по допуску автомобилей к эксплуатации в разделе о шинах и колёсах.

"Ранее в основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации глава, посвящённая колёсам и шинам, содержала довольно общие требования к их размерности, глубине протектора и физическим повреждениям. Теперь же указанные требования стали более объёмными и конкретизированными", — приводит слова адвоката агентство "Прайм".

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Ранее Лайф писал, какие ещё штрафы начнут действовать в России с 1 декабря. Так, в одном из случаев начнут штрафовать работников-консультантов за навязывание дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату. За это предусмотрена ответственность в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 2000 до 4000 рублей.

Обложка ©

freepik / standret

Ян Поланин
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