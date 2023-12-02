День банковского работника, День фортуны, Авдей Радетель: праздники и приметы 2 декабря Сегодня, 2 декабря 2023 года, в России свой профессиональный праздник отмечают работники банковской сферы. Также на эту дату приходится день, посвящённый одному из пережитков прошлого человечества, а ещё — два неофициальных добрых праздника. 1 декабря, 21:01 2 декабря в России отмечается День банковского работника. Фото © ТАСС / Александр Река

День банковского работника

2 декабря в России отмечается праздник тех, чья работа так или иначе связана с деньгами, — День банковского работника. Вот несколько фактов о нём: это российский профессиональный праздник;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 2 декабря;

официально не утверждён;

приурочен к дате принятия закона "О Центробанке";

празднуется в профессиональной среде.

Поскольку День банковского работника в России — праздник пока неофициальный, насчёт его даты пока официальной ясности нет. Так, кроме 2 декабря банкиры также принимают поздравления 8 сентября и 12 ноября.

Сегодняшний вариант был предложен в 2004 году Ассоциацией российских банков. Праздник решили привязать ко 2 декабря, потому что в 1990 году в этот день были приняты законы "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и "О банках и банковской деятельности". Эти документы стали основой формирования банковской системы в новом историческом периоде для нашей страны. Правда, первый затем утратил силу в связи с принятием обновлённого закона в 2002 году.

На самом же деле официальная история банков в России уходит корнями в XVIII век. Например, в 1754 году Указом императрицы Елизаветы Петровны был учреждён Дворянский заёмный банк — первый государственный в стране. Со временем стало появляться всё больше частных.

Работа в банке в наше время считается престижной. Правда, за внешним лоском и кажущейся простотой скрывается кропотливый труд, требующий собранности, полной отдачи. Современные банки занимаются разнообразными видами операций. Они выдают кредиты, финансируют экономику, страхуют, работают на рынке ценных бумаг. Такие финансовые организации — это ключевой элемент рыночной экономики, и сегодня — день, когда нужно сказать спасибо их работникам за такой важный труд.

Всемирный день компьютерной грамотности

2 декабря отмечается Всемирный день компьютерной грамотности. Фото © Shutterstock

Ещё один неформальный праздник, который в России можно отметить 2 декабря, — это Всемирный день компьютерной грамотности. Вот что известно о нём: появился в Индии, откуда разошёлся по миру;

официально нигде не утверждён;

ежегодно отмечается в одну дату — 2 декабря.

Очень мало праздников, официальных или нет, которые становятся признанными в мире, появившись не в странах Запада, но это один из таких. Основали Всемирный день компьютерной грамотности в Индии — инициатором стала крупная местная IT-компания, приурочен он был к её 20-летию.

Суть праздника проста. Во-первых, обратить внимание властей, жителей всех стран на важность доступа всех к современным технологиям. Во-вторых, стремиться к повсеместному повышению уровня компьютерной грамотности, в особенности в развивающихся странах, где с этим пока проблемы. В современном мире человек, который не в ладах с компьютером, уже неконкурентоспособен в очень многих отраслях экономики, это напрямую может сказаться на качестве его жизни.

Если понятие обычной грамотности предполагает, что человек знает алфавит своего языка, умеет читать и писать, то и с компьютерной ситуация схожа. В этом случае — речь о способности выполнять простейшие операции на компьютере: включить, составить простой документ, получить и переслать файл и так далее. Во многих населённых пунктах России, кстати, есть соответствующие курсы, причём зачастую они бесплатные.

Международный день борьбы за отмену рабства

2 декабря отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. Фото © Shutterstock

2 декабря в России и других странах отмечается не совсем праздник — Международный день борьбы за отмену рабства. Рассказываем о нём: это интернациональный официальный памятный день;

приурочен к дате принятия ООН в 1949 году Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами;

отмечается ежегодно 2 декабря, по календарю не смещается;

по всему миру проходят выставки, конференции и другие события, посвящённые борьбе с рабством.

Использование рабского труда в любой форме запрещено — это прописано во Всеобщей декларации прав человека. Однако, увы, это явление в мире ещё не изжито. На протяжении веков рабство менялось. Если некоторые его виды до сих пор остались прежними, то другие приняли новые формы. Так, всё ещё имеет место торговля людьми, сексуальная эксплуатация, использование детского труда, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов.

Данные Международной организации труда говорят о том, что в мире жертвами той или иной формы рабства сейчас являются около 50 миллионов человек. Большая их часть (около 28 млн) приходится на жертв принудительного труда, ещё около 15 млн — на жертв принудительных браков. В среднем из тысячи жителей нашей планеты пятеро становятся товаром для работорговцев, причём один из них — ребёнок. Более половины этих детей подвергаются коммерческой сексуальной эксплуатации. По данным организации Free the Slaves, ежегодная преступная прибыль торговцев людьми составляет около 150 млрд в год. Международный день борьбы за отмену рабства был учреждён, чтобы напоминать обо всём этом и призывать бороться.

День фортуны

Богиня Фортуна с рогом изобилия. Фото © Wikipedia / Studio Philippe de Formanoir

На 2 декабря приходится праздник, в России довольно малоизвестный, — День фортуны. Рассказываем о нём: это международный неофициальный праздник;

отмечается в разных формах 2 декабря, 29 марта и 20 июля;

посвящён теме удачи и везения.

Он получил название в честь древнеримской богини Фортуны (в древнегреческом варианте — Тюхе), которая считалась повелительницей удачи и судьбы. Недаром сейчас во многих языках слово "фортуна" включает оба эти понятия. Атрибутом Фортуны было колесо, которое так и называли — колесо Фортуны. Оно символизирует переменчивость удачи: "то, что было вверху, будет внизу". А ещё богиню изображали с рогом изобилия — символом достатка и богатства, из которого всё сыпалось само в руки по первому желанию.

День фортуны — это праздник, конечно, шуточный. Кто его придумал, неизвестно. Помимо того что в разных странах его отмечают в различные даты, так и празднуют по-разному. Например, в США он превратился в национальный день печенья с предсказаниями. Как бы то ни было, суть везде одна: в этот день возлагаются надежды на удачу, везение, обретение чего-то лучшего.

Приметы 2 декабря

Авдей Радетель

2 декабря Русская православная церковь чтит память ветхозаветного пророка Авдия. Где и когда он жил, доподлинно неизвестно. Предположительно, родился на рубеже IX–VIII веков до н.э. в Сихеме. До наших времён дошла Книга пророка Авдия, которая состоит из одной главы, главным образом повторяющей отрывок из книги пророка Иеремии. Она — самая короткая в Ветхом Завете.

На Руси день 2 декабря называли Авдий Радетель, или Авдеев день. Считалось, что его нужно посвятить семье, близким. А ещё было поверье, что в эту дату особо активно себя проявляет нечистая сила и нужно быть осторожным, стараться не выходить из дома без особой нужды. Ссоры и выяснения отношений в Авдеев день были под запретом: в народе верили, что, если пренебречь этим правилом, потом целый год придётся ругаться.

Погодные приметы 2 декабря

Снег — к морозной и затяжной зиме.

Ясное небо — к похолоданию.

Сильный ветер — к холодной весне.

Именинники 2 декабря

2 декабря именины может отмечать российский актёр Денис Никифоров. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Сегодня, 2 декабря, именины могут отмечать обладатели следующих имён: Александр;

Валентин;

Вениамин;

Геннадий;

Герасим;

Денис;

Дмитрий;

Иван;

Константин;

Леонид;

Михаил;

Пётр;

Семён;

Сергей;

Тимофей;

Фёдор. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает успехов и здоровья!

Авторы Вадим Андреев