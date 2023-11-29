Домоседов предупредили о проблемах со здоровьем, к которым может привести такая жизнь
Врач Ворожбит: Длительное отсутствие прогулок приводит к ухудшению качества сна
Люди, которые долгое время не выходят на улицу, чаще остальных сталкиваются с подавленным состоянием, нарушением работы иммунной системы и ухудшением качества сна. Чем чревато долгое отсутствие прогулок, рассказала врач Светлана Ворожбит.
"Это (долгое отсутствие прогулок. — Прим. Лайфа) может привести к ухудшению качества сна. При низких физических нагрузках снижается мышечный тонус, то есть уменьшаются сила и выносливость. Постепенно может развиться нарушение обмена веществ в организме", — приводит слова эксперта "Газета.ru".
По её словам, снизить риск развития заболеваний, а также улучшить мышечный тонус помогут прогулки хотя бы 30 минут в день. Ходьба оказывает положительное влияние на состояние сердца, дыхательной системы и сосудов, улучшает качество и продолжительность жизни. Кроме того, прогулки поднимают настроение, приводят к внутреннему спокойствию и сосредоточенности, укрепляют кости, мышцы и суставы.
Прогулки особенно полезны для людей, которые подолгу работают за компьютером, так как снимают зрительное напряжение. Также пешие прогулки рекомендованы пожилым, людям с избыточной массой тела и пациентам с сахарным диабетом.
Специалист порекомендовала гулять минимум полчаса в день. Это позволяет поддерживать работу иммунной системы, насыщает организм кислородом и помогает расслабиться после работы.
Ранее Лайф писал, что спортивные нагрузки перед сном лучше заменить прогулкой, так как адреналин не позволит отдохнуть должным образом. В идеале вечером хорошо прогуляться медленным шагом, советует врач.