Домоседов предупредили о проблемах со здоровьем, к которым может привести такая жизнь

Люди, которые долгое время не выходят на улицу, чаще остальных сталкиваются с подавленным состоянием, нарушением работы иммунной системы и ухудшением качества сна. Чем чревато долгое отсутствие прогулок, рассказала врач Светлана Ворожбит.

"Это (долгое отсутствие прогулок. — Прим. Лайфа) может привести к ухудшению качества сна. При низких физических нагрузках снижается мышечный тонус, то есть уменьшаются сила и выносливость. Постепенно может развиться нарушение обмена веществ в организме", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

По её словам, снизить риск развития заболеваний, а также улучшить мышечный тонус помогут прогулки хотя бы 30 минут в день. Ходьба оказывает положительное влияние на состояние сердца, дыхательной системы и сосудов, улучшает качество и продолжительность жизни. Кроме того, прогулки поднимают настроение, приводят к внутреннему спокойствию и сосредоточенности, укрепляют кости, мышцы и суставы.

Прогулки особенно полезны для людей, которые подолгу работают за компьютером, так как снимают зрительное напряжение. Также пешие прогулки рекомендованы пожилым, людям с избыточной массой тела и пациентам с сахарным диабетом.

Специалист порекомендовала гулять минимум полчаса в день. Это позволяет поддерживать работу иммунной системы, насыщает организм кислородом и помогает расслабиться после работы.