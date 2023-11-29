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29 ноября, 12:19

Домоседов предупредили о проблемах со здоровьем, к которым может привести такая жизнь

Врач Ворожбит: Длительное отсутствие прогулок приводит к ухудшению качества сна

Люди, которые долгое время не выходят на улицу, чаще остальных сталкиваются с подавленным состоянием, нарушением работы иммунной системы и ухудшением качества сна. Чем чревато долгое отсутствие прогулок, рассказала врач Светлана Ворожбит.

"Это (долгое отсутствие прогулок. — Прим. Лайфа) может привести к ухудшению качества сна. При низких физических нагрузках снижается мышечный тонус, то есть уменьшаются сила и выносливость. Постепенно может развиться нарушение обмена веществ в организме", — приводит слова эксперта "Газета.ru".

По её словам, снизить риск развития заболеваний, а также улучшить мышечный тонус помогут прогулки хотя бы 30 минут в день. Ходьба оказывает положительное влияние на состояние сердца, дыхательной системы и сосудов, улучшает качество и продолжительность жизни. Кроме того, прогулки поднимают настроение, приводят к внутреннему спокойствию и сосредоточенности, укрепляют кости, мышцы и суставы.

Прогулки особенно полезны для людей, которые подолгу работают за компьютером, так как снимают зрительное напряжение. Также пешие прогулки рекомендованы пожилым, людям с избыточной массой тела и пациентам с сахарным диабетом.

Специалист порекомендовала гулять минимум полчаса в день. Это позволяет поддерживать работу иммунной системы, насыщает организм кислородом и помогает расслабиться после работы.

Врач перечислила вредные привычки, мешающие высыпаться

Врач перечислила вредные привычки, мешающие высыпаться

Ранее Лайф писал, что спортивные нагрузки перед сном лучше заменить прогулкой, так как адреналин не позволит отдохнуть должным образом. В идеале вечером хорошо прогуляться медленным шагом, советует врач.

Обложка ©

Freepik

Ян Поланин
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