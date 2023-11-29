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"День Победы" прозвучал на церемонии инаугурации нового президента Эквадора

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Лев Лещенко оценил выбор песни "День Победы" для инаугурации президента Эквадора

Лещенко назвал песню "День Победы" достойной для инаугурации президента Эквадора

29 ноября, 15:02
<p>Лев Лещенко прославился как один из исполнителей песни "День Победы". Фото Агентство "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Лев Лещенко прославился как один из исполнителей песни "День Победы". Фото Агентство "Москва" / Андрей Никеричев

Народный артист РСФСР Лев Лещенко высоко оценил выбор песни "День Победы" для церемонии инаугурации президента Эквадора Даниэля Нобоа. По словам певца, который прославился в том числе благодаря исполнению этой бессмертной композиции Давида Тухманова, этот факт, несомненно, приятен, тем более на фоне повсеместных попыток "отмены" русской культуры.

"Приятно, ну приятно! Песня достойная!" — заявил Лайфу Лев Валерьянович.

"День Победы" прозвучал на церемонии инаугурации нового президента Эквадора

"День Победы" прозвучал на церемонии инаугурации нового президента Эквадора

Ранее Лайф писал, что президент Эквадора Даниэль Нобоа принял присягу во время своей инаугурации под музыку из песни "День победы" Давида Тухманова. Эта композиция — непременный знаковый атрибут торжеств по поводу 9 мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне не только в России, но и в странах СНГ. А теперь выясняется, что "День Победы" знают даже в Южной Америке.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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