Народный артист РСФСР Лев Лещенко высоко оценил выбор песни "День Победы" для церемонии инаугурации президента Эквадора Даниэля Нобоа. По словам певца, который прославился в том числе благодаря исполнению этой бессмертной композиции Давида Тухманова, этот факт, несомненно, приятен, тем более на фоне повсеместных попыток "отмены" русской культуры.

Ранее Лайф писал, что президент Эквадора Даниэль Нобоа принял присягу во время своей инаугурации под музыку из песни "День победы" Давида Тухманова. Эта композиция — непременный знаковый атрибут торжеств по поводу 9 мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне не только в России, но и в странах СНГ. А теперь выясняется, что "День Победы" знают даже в Южной Америке.