"День Победы" прозвучал на церемонии инаугурации нового президента Эквадора
Избранный президент Эквадора Нобоа принял пост под "День Победы" Тухманова
Избранный президент Эквадора Даниэль Нобоа принял присягу во время своей инаугурации под музыку из песни "День Победы". Обложка © ТАСС / EPA / Julio Estrella
Избранный президент Эквадора Даниэль Нобоа принял присягу во время своей инаугурации под музыку из песни "День Победы" Давида Тухманова. Эта композиция — непременный знаковый атрибут торжеств по поводу 9 Мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне не только в России, но и странах СНГ. А теперь выясняется, что "День Победы" знают даже в Южной Америке — Эквадоре.
На кадрах церемонии вступления в должность, которую транслировали местные телеканалы, было видно, что оркестр исполнял сразу несколько торжественных маршей. Но на наш "День Победы" пришлась самая волнующая часть инаугурации, когда господин Нобоа в сопровождении жены и маленькой дочки направился к месту принятия присяги.
Даниэль Нобоа — эквадорский политический деятель и бизнесмен в банановой отрасли. Избранный президент Эквадора после победы на всеобщих выборах 2023 года. В свои 35 лет он станет вторым самым молодым президентом в истории Эквадора и самым молодым, избранным всенародным голосованием.
Напомним, что минувшим летом на 85-м году жизни скончался народный артист РСФСР, один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский.