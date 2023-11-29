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"День Победы" прозвучал на церемонии инаугурации нового президента Эквадора

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"День Победы" прозвучал на церемонии инаугурации нового президента Эквадора

Избранный президент Эквадора Нобоа принял пост под "День Победы" Тухманова

29 ноября, 14:44
<p>Избранный президент Эквадора Даниэль Нобоа принял присягу во время своей инаугурации под музыку из песни "День Победы". Обложка © ТАСС / EPA / Julio Estrella</p>

Избранный президент Эквадора Даниэль Нобоа принял присягу во время своей инаугурации под музыку из песни "День Победы". Обложка © ТАСС / EPA / Julio Estrella

Избранный президент Эквадора Даниэль Нобоа принял присягу во время своей инаугурации под музыку из песни "День Победы" Давида Тухманова. Эта композиция — непременный знаковый атрибут торжеств по поводу 9 Мая — Дня Победы в Великой Отечественной войне не только в России, но и странах СНГ. А теперь выясняется, что "День Победы" знают даже в Южной Америке — Эквадоре.

На кадрах церемонии вступления в должность, которую транслировали местные телеканалы, было видно, что оркестр исполнял сразу несколько торжественных маршей. Но на наш "День Победы" пришлась самая волнующая часть инаугурации, когда господин Нобоа в сопровождении жены и маленькой дочки направился к месту принятия присяги.

Даниэль Нобоа — эквадорский политический деятель и бизнесмен в банановой отрасли. Избранный президент Эквадора после победы на всеобщих выборах 2023 года. В свои 35 лет он станет вторым самым молодым президентом в истории Эквадора и самым молодым, избранным всенародным голосованием.

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Напомним, что минувшим летом на 85-м году жизни скончался народный артист РСФСР, один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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