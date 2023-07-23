Не стало одного из первых исполнителей песни "День Победы"
Умер один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский
На 85-м году жизни скончался народный артист РСФСР, один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский. Об этом сообщили в Ансамбле Александрова Минобороны России.
"Вчера, 22 июля, на 85-м году жизни ушёл из жизни народный артист России Эдуард Максович Лабковский", — говорится в публикации на странице ансамбля во "ВКонтакте".
Лабковский родился в 1938 году в семье служащих в Казахстане. Он выступал в оркестре "Советская песня". Среди произведений, которые он исполнял, кроме "Дня Победы" такие как "Наша служба и опасна и трудна", "Песня десантников".
А ранее, как сообщал Лайф, скончался российский актёр Владимир Портнов, сыгравший ювелира в кинокартине "Узник замка Иф" и врача Лютого в "Багровом цвете снегопада". 14 июня артист умер на 83-м году жизни.