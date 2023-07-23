Не стало одного из первых исполнителей песни "День Победы"

На 85-м году жизни скончался народный артист РСФСР, один из первых исполнителей песни "День Победы" Эдуард Лабковский. Об этом сообщили в Ансамбле Александрова Минобороны России.

"Вчера, 22 июля, на 85-м году жизни ушёл из жизни народный артист России Эдуард Максович Лабковский", — говорится в публикации на странице ансамбля во "ВКонтакте".

Лабковский родился в 1938 году в семье служащих в Казахстане. Он выступал в оркестре "Советская песня". Среди произведений, которые он исполнял, кроме "Дня Победы" такие как "Наша служба и опасна и трудна", "Песня десантников".