Чиновники объяснили инцидент с "кражей" ёлки с чужого участка под Челябинском
Глава Ашинского района Сергеев: Вместо срубленной у жительницы ели высадим новую
Администрация Миньярского городского поселения Челябинской области, которая без спроса срубила ель на чужом садовом участке, похоже, уладила конфликт. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу Ашинского района Вадима Сергеева.
Он пояснил, что пушистое дерево, посаженное ещё в советские годы, срубили на бесхозном по документам участке: мол, собственница умерла, в наследство никто не вступил, поэтому администрация и решила воспользоваться моментом, срубив ёлку для украшения ледового городка. Однако тут объявилась родственница покойной хозяйки земли и стала утверждать, что дерево украли.
Как рубили ёлку на садовом участке в Челябинской области. Видео © VK / "Администрация Миньярского городского поселения"
Сергеев заверил, что уже запланировал встречу с этой женщиной. Письменную претензию она не подавала, но местные власти готовы сделать на данном участке "компенсационную высадку елей".
Ранее стало известно, что на Урале чиновники спилили памятную ель с чужого участка ради украшения главной площади. Как рассказала его владелица Елена, дерево имело значение для семьи, так как было посажено её отцом и супругом ещё в советские годы. Тем временем в самой администрации с гордостью отчитались о проделанной работе и опубликовали видео, на котором запечатлён процесс рубки.