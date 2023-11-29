Чиновники объяснили инцидент с "кражей" ёлки с чужого участка под Челябинском

Администрация Миньярского городского поселения Челябинской области, которая без спроса срубила ель на чужом садовом участке, похоже, уладила конфликт. Об этом сообщает RT со ссылкой на главу Ашинского района Вадима Сергеева.

Он пояснил, что пушистое дерево, посаженное ещё в советские годы, срубили на бесхозном по документам участке: мол, собственница умерла, в наследство никто не вступил, поэтому администрация и решила воспользоваться моментом, срубив ёлку для украшения ледового городка. Однако тут объявилась родственница покойной хозяйки земли и стала утверждать, что дерево украли.

Как рубили ёлку на садовом участке в Челябинской области. Видео © VK / "Администрация Миньярского городского поселения"

Сергеев заверил, что уже запланировал встречу с этой женщиной. Письменную претензию она не подавала, но местные власти готовы сделать на данном участке "компенсационную высадку елей".