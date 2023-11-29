На Урале чиновники спилили памятную ель с чужого участка ради украшения главной площади

Администрация Миньярского городского поселения Челябинской области без спроса срубила ель на чужом садовом участке, пишет kp.ru. Как рассказала его владелица Елена, дерево имело значение для семьи, так как было посажено её отцом и супругом ещё в советские годы.

Как рубили ёлку на садовом участке в Челябинской области. Видео © VK / "Администрация Миньярского городского поселения"

"Конечно, очень жалко, что её спилили, это память наша была", — призналась женщина.

Большинство жителей города встали на сторону Елены. Они возмущены, что чиновники не смогли найти другого дерева, и удивляются, как те могли не обратить внимание на стоящий рядом забор.

Тем временем в самой администрации с гордостью отчитались о проделанной работе и опубликовали видео, на котором запечатлён процесс рубки ели. Комментировать инцидент изданию там не стали.

В разговоре с журналистами Елена высказала мнение, что чиновники могут сослаться на отсутствие у неё документов на землю и на то, что общества "Коллективные сады № 6" попросту не существует. По её словам, дерево никому не мешало и росло вдалеке от линии электропередачи и не на дороге.