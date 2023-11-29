В офисе Сунака поспорили с фон дер Ляйен об "обнулении" Brexit

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступал за выход страны из ЕС (Brexit) ещё до того, как вступил в должность. Он намерен обеспечить успех Brexit. Так пресс-секретарь главы британского правительства ответил на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном возвращении страны в состав Европейского союза, его цитирует издание Guardian.

"Наш премьер-министр выступал за Brexit до того, как это начало быть в его карьерных интересах, потому что он страстно в это верит. Мы очень сосредоточены на том, чтобы обеспечить успех [Brexit]", — сказал пресс-секретарь Сунака, отметив также, что благодаря выходу из состава ЕС у Великобритании появилась возможность усилить миграционную систему и обеспечить британским пациентам ускоренный доступ к медицинским препаратам.