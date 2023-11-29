В офисе Сунака поспорили с фон дер Ляйен об "обнулении" Brexit
Пресс-секретарь Сунака оспорил слова фон дер Ляйен о том, что Brexit был ошибкой
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступал за выход страны из ЕС (Brexit) ещё до того, как вступил в должность. Он намерен обеспечить успех Brexit. Так пресс-секретарь главы британского правительства ответил на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном возвращении страны в состав Европейского союза, его цитирует издание Guardian.
"Наш премьер-министр выступал за Brexit до того, как это начало быть в его карьерных интересах, потому что он страстно в это верит. Мы очень сосредоточены на том, чтобы обеспечить успех [Brexit]", — сказал пресс-секретарь Сунака, отметив также, что благодаря выходу из состава ЕС у Великобритании появилась возможность усилить миграционную систему и обеспечить британским пациентам ускоренный доступ к медицинским препаратам.
Ранее Урсула фон дер Ляйен назвала выход Великобритании из Европейского союза ошибкой, которую придётся исправлять будущим поколениям. По её словам, европейские политики "облажались", допустив Brexit.
Напомним, Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 1 февраля 2020 года. Первые разговоры о процедуре Брексита начались в 2016 году, когда путём референдума выяснилось, что больше половины британцев выступают за экономическую независимость страны.
Shutterstock