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Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер ушёл из жизни в 100-летнем возрасте

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В Совфеде посетовали, что в США "больше не делают" таких, как покойный Киссинджер

Сенатор Косачёв назвал Киссинджера большой личностью и человеком-эпохой

30 ноября, 08:02
<p>Генри Киссенджер. Обложка © Shutterstock</p>

Генри Киссенджер. Обложка © Shutterstock

Ушедший из жизни экс-госсекретарь США Генри Киссинджер вошёл в историю как выдающийся дипломат, твёрдо стоявший за интересы своей страны. Таким мнением поделился в четверг, 30 ноября, вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в своём телеграм-канале.

По словам сенатора, Генри Киссинджер — это представитель эпохи, когда в Америке руководствовались "не фобиями и утопиями, а интересами и реалиями". И теперь эта эпоха ушла.

"Он был представителем так называемой Realpolitik, за что его и ругали, и хвалили. Он умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами", написал Косачёв.

Российский сенатор добавил, что ему довелось общаться с Киссинджером лично, поэтому он не понаслышке знает, что тот оставлял после себя "впечатление большой личности и человека-эпохи".

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Тот случай, когда с личностью действительно ушла эпоха. Как говорится, таких там больше не делают.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв — о покойном Генри Киссинджере

Как ранее сообщал Лайф, Генри Киссинджер ушёл из жизни накануне в своём доме в Коннектикуте. Экс-госсекретаря при администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда не стало 29 ноября в возрасте 100 лет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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