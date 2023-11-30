В Совфеде посетовали, что в США "больше не делают" таких, как покойный Киссинджер Сенатор Косачёв назвал Киссинджера большой личностью и человеком-эпохой 30 ноября, 08:02 Генри Киссенджер. Обложка © Shutterstock

Ушедший из жизни экс-госсекретарь США Генри Киссинджер вошёл в историю как выдающийся дипломат, твёрдо стоявший за интересы своей страны. Таким мнением поделился в четверг, 30 ноября, вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в своём телеграм-канале.

По словам сенатора, Генри Киссинджер — это представитель эпохи, когда в Америке руководствовались "не фобиями и утопиями, а интересами и реалиями". И теперь эта эпоха ушла.

"Он был представителем так называемой Realpolitik, за что его и ругали, и хвалили. Он умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами", — написал Косачёв.

Российский сенатор добавил, что ему довелось общаться с Киссинджером лично, поэтому он не понаслышке знает, что тот оставлял после себя "впечатление большой личности и человека-эпохи".

Тот случай, когда с личностью действительно ушла эпоха. Как говорится, таких там больше не делают. Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв — о покойном Генри Киссинджере

Как ранее сообщал Лайф, Генри Киссинджер ушёл из жизни накануне в своём доме в Коннектикуте. Экс-госсекретаря при администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда не стало 29 ноября в возрасте 100 лет.

Авторы Марина Калегина