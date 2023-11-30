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30 ноября, 10:15

Учёные нашли в Африке крота с пафосным названием, который почти век считался вымершим

В Южной Африке обнаружили золотого крота, исчезнувшего почти 100 лет назад

В песчаных дюнах Южной Африки нашли млекопитающее, которое ранее считалось вымершим. Златокрот де Винтона, чьи следы установили учёные, пропал из дикой природы почти на целый век. Об этом говорится в статье, опубликованной в SpringerLink.

Речь идёт о небольшом животном, тело которого покрыто золотистой шерстью. Большую часть времени оно проводит под землёй, поэтому его довольно трудно заметить. Несмотря на то что крот слеп, у него крайне чуткий слух, благодаря которому ему удаётся издалека улавливать шаги людей.

Маленький зверёк попадался человеку лишь в регионе Порт-Ноллот на северо-западном побережье Южной Африки. Златокрот роет норки в песке, которые со временем разрушаются, не оставляя никаких следов. Тем не менее исследователям улыбнулась удача — они вышли на млекопитающее, сделав анализ ДНК в окружающей среде. Кроме того, не обошлось и без помощи специально обученных собак.

Последний раз златокрота де Винтона видели ещё в 1936 году. Учёные не знали, сохранился ли вид, и включили его в список самых разыскиваемых исчезнувших видов в рамках программы Re:wild. Теперь же животное оказалось заново официально открыто и стало 11-м "потерянным" видом, который удалось найти с момента запуска программы в 2017 году. Всего специалисты идентифицировали четыре популяции златокротов де Винтона, однако для более точной информации придётся провести дополнительные исследования.

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А ранее учёные выяснили, как собаки будут выглядеть через десять тысяч лет. Причём конечный результат их исследований порадует не многих, но зато рассмешит практически всех. Всё дело в изменениях климата, которые сильно повлияют на вид хвостатых. Их внешность будет сильно зависеть от того, ждёт нашу планету глобальное потепление или, наоборот, ледниковый период.

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Николь Вербер
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