По ГОСТу: Как приготовить то самое советское печенье "Малютка" Оглавление Чтобы приготовить печенье, вам понадобится: Пошаговый рецепт, как приготовить советское печенье "Малютка" За окном холодрыга, снежок и приближающееся новогоднее настроение. Самое время укрыться в плед и выпить какао с печеньками со вкусом детства! 29242 29242 ТАСС / Евгений Кассин

Иногда, чтобы на время вернуться в светлое прошлое, достаточно приготовить любимое сладкое блюдо — одно из тех, что украшали праздники в каждой советской семье 30–40 лет назад. Самые популярные десерты СССР объединяла не только всенародная любовь, но и доступный набор ингредиентов: продукты для кондитерских шедевров можно было дёшево купить в магазине.

Наверное, многие из нас помнят печенье "Малютка". Мягкое, ароматное и очень вкусное. Оно было настолько нежным, что сразу же растворялось во рту. На самом деле готовится оно элементарно и быстро. А рецепт того самого лакомства из СССР мы раскопали в книге "Молодой семье о кулинарии" Л.П. Ляховской за 1988 год. И всё для вас!

Чтобы приготовить печенье, вам понадобится:

Как приготовить печенье "Малютка", как в СССР. Фото © Shutterstock

сливочное масло — 140 г;

сахарная пудра — 140 г;

мука высшего сорта — 140 г;

яйца средние — 2 шт.

Пошаговый рецепт, как приготовить советское печенье "Малютка"

Секретный рецепт того самого советского печенья "Малютка". Фото © Shutterstock

Шаг № 1. Все продукты должны быть комнатной температуры, поэтому заранее достаньте их из холодильника. Разомните сливочное масло и смешайте с сахарной пудрой, а потом взбейте миксером. Оригинальная рецептура по ГОСТу идёт без ванильного сахара, но, если добавить щепотку, печенье выходит более ароматным.

Шаг № 2. Теперь взбейте сначала одно яйцо и хорошенько перемешайте ещё около минуты. Когда вся масса станет однородной, добавляем второе яйцо и снова взбиваем миксером.

Шаг № 3. Просеиваем муку и хорошо взбиваем до полного растворения кусочков масла. Вымешиваем тесто до вязкой консистенции и перекладываем в кондитерский мешок.

Из кулинарной книги СССР: простой рецепт за 15 минут — и печенье "Малютка" готово. Фото © Shutterstock

Шаг № 4. Духовку предварительно разогреваем до 200 градусов. Отсаживаем тесто маленькими каплями на пергамент или силиконовый коврик. Не забываем оставлять место между печеньками, ведь они немного растекаются при запекании.

Шаг № 5. Достаём печенье, как только тесто начнёт золотиться (5–10 минут). Печенье сначала будет немного мягким — это нормально. Дайте ему постоять на противне пару минут — и можно снимать. Когда остынет, станет хрустящим. Приятного аппетита!

Авторы Виктория Дитрих