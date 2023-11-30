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30 ноября, 16:41

Умер сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев

Никитин сообщил о смерти сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева

<p>Умер сенатор от Правительства Нижегородской области Владимир Лебедев. Фото © t.me /<a href="https://t.me/glebnikitin_nn/3753" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Глеб Никитин</a></p>

Умер сенатор от Правительства Нижегородской области Владимир Лебедев. Фото © t.me / Глеб Никитин

На 62-м году жизни скончался сенатор от Правительства Нижегородской области Владимир Лебедев. Печальное известие сообщил в своём телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.

"Сенатор от Правительства Нижегородской области — Владимир Альбертович Лебедев — умер. Был заместителем федерального министра природных ресурсов, руководил Федеральным агентством лесного хозяйства", — написал Никитин.

Лебедев был первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по природопользованию и аграрно-продовольственной политике. В регионе работал на руководящих должностях в "Нижновэнерго", "ЛУКойле", заместителем губернатора Нижегородской области.

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Ранее Лайф сообщал, что на 67-м году жизни умер председатель совета директоров ПАО "ЛУКойл" Владимир Некрасов. По предварительным данным, причиной смерти является острая сердечная недостаточность.

Александра Мышляева
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