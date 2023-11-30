Умер сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев
Никитин сообщил о смерти сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева
Умер сенатор от Правительства Нижегородской области Владимир Лебедев. Фото © t.me / Глеб Никитин
На 62-м году жизни скончался сенатор от Правительства Нижегородской области Владимир Лебедев. Печальное известие сообщил в своём телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.
"Сенатор от Правительства Нижегородской области — Владимир Альбертович Лебедев — умер. Был заместителем федерального министра природных ресурсов, руководил Федеральным агентством лесного хозяйства", — написал Никитин.
Лебедев был первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по природопользованию и аграрно-продовольственной политике. В регионе работал на руководящих должностях в "Нижновэнерго", "ЛУКойле", заместителем губернатора Нижегородской области.
Ранее Лайф сообщал, что на 67-м году жизни умер председатель совета директоров ПАО "ЛУКойл" Владимир Некрасов. По предварительным данным, причиной смерти является острая сердечная недостаточность.