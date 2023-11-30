Умер сенатор от Нижегородской области Владимир Лебедев

На 62-м году жизни скончался сенатор от Правительства Нижегородской области Владимир Лебедев. Печальное известие сообщил в своём телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.

"Сенатор от Правительства Нижегородской области — Владимир Альбертович Лебедев — умер. Был заместителем федерального министра природных ресурсов, руководил Федеральным агентством лесного хозяйства", — написал Никитин.

Лебедев был первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по природопользованию и аграрно-продовольственной политике. В регионе работал на руководящих должностях в "Нижновэнерго", "ЛУКойле", заместителем губернатора Нижегородской области.