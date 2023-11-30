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30 ноября, 12:05

Умер один из основоположников советской программы по изучению Луны

Умер академик Маров, стоявший у истоков советской программы по изучению Луны

<p>Обложка © ТАСС / Алеев Егор</p>

Обложка © ТАСС / Алеев Егор

В Москве в возрасте 90 лет ушёл из жизни человек, стоявший у истоков программы Советского Союза по изучению Луны и планет Солнечной системы — академик Михаил Маров. Об этом сообщил журналистам научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный.

По его словам, Маров скончался сегодня утром. Как пишет РИА "Новости", в последнее время он чувствовал себя плохо, но нашёл силы отметить юбилей: 28 июля академику стукнуло 90 лет. Несмотря на возраст и плохое самочувствие, Маров прекрасно делал полуторачасовые доклады, добавил Зелёный.

Михаил Яковлевич Маров окончил МГТУ имени Баумана по специальности "механика" и начинал карьеру в РКК "Энергия". С 1962 года он работал в Институте прикладной математики, а затем в Московском институте гео­де­зии, аэ­ро­фо­то­съём­ки и кар­то­гра­фии, Международном космическом университете и Калужском госуниверситете имени Циолковского. Маров внёс огромный вклад в изучение околоземного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы. Когда в августе этого года проект "Луна-25" потерпел неудачу, Маров на фоне стресса попал в больницу. Тогда он говорил, что для него это "была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы".

Напомним, "Луна-25" должна была стать первым в истории России аппаратом, который сел на Южном полюсе естественного спутника Земли. Запуск с космодрома Восточный состоялся 11 августа, однако 19-го числа связь с аппаратом прервалась, после чего он разбился о поверхность Луны.

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Максим Плетнёв
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