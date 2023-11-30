В Совфеде шокированы скоропостижной смертью сенатора Лебедева

Первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин прокомментировал смерть сенатора от Нижегородской области Владимира Лебедева, который скончался сегодня на 62-м году жизни. По его словам, ещё сегодня коллега чувствовал себя хорошо.

"Он скоропостижно скончался. Нет слов. Я пребываю в шоке. Очень хорошо знаю Владимира Альбертовича много лет как замечательного человека, хорошего специалиста, настоящего патриота, мужественного парня, который никогда ни на что не жаловался и всегда был жизнелюбом", — сказал Митин в беседе с ТАСС.

Зампред СФ отметил, что очень опечален этой новостью, а также добавил, что только сегодня несколько человек общались с Лебедевым. Митин уточнил, что не знает о заболеваниях сенатора, которые бы могли привести к такому трагическому концу.

По словам парламентария, на последнем заседании, где Лебедева избрали первым зампредом, он пошутил, что ему и без этого хорошо жилось, на что Митин ответил, что больше некому занять такое почётное место.