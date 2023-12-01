Грузия депортировала националиста Дёмушкина в Москву из Тбилиси

Российский националист Дмитрий Дёмушкин был депортирован в Москву сразу после прибытия в аэропорт Тбилиси. Об этом организатор "Русских маршей" написал в соцсетях.

По словам активиста, он посетил Грузию для решения рабочих вопросов. При сходе с самолёта Дёмушкина сразу же задержала местная полиция, изъяв документы. Позже националисту объявили, что он будет депортирован в Москву.

"Никогда мои рабочие командировки не были такими стремительными. Прилетел в Тбилиси; сойдя с трапа самолёта, был задержан грузинской полицией, ждали конкретно меня, зная в лицо", — написал Дёмушкин, добавив, что во Внуково его вновь задержали.

Националист подчеркнул, что сейчас столичные правоохранители разбираются в документах, переданных грузинской стороной. Сроки освобождения не озвучиваются.