Россиянина Украинского освободили из американской тюрьмы и депортировали на родину

США депортировали на родину россиянина Дмитрия Украинского, выданного Таиландом якобы за финансовые махинации. Об этом сообщил во вторник, 7 ноября, вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Дмитрий Украинский освобождён из американской тюрьмы и сегодня был депортирован в Российскую Федерацию. В настоящее время он находится на территории России и в ближайшее время встретится с семьёй", — приводят слова правозащитника РИА "Новости".

Напомним, что Дмитрий Украинский был задержан в июле 2016 года в Паттайе по обвинению в краже с банковских счетов граждан нескольких стран. Также в отношении россиянина было возбуждено дело по обвинению в отмывании денег в рамках законодательства Таиланда. Судом первой инстанции Украинский был приговорён к десяти годам лишения свободы. В 2019 году уголовный суд Бангкока разрешил выдать россиянина Соединённым Штатам, хотя до этого в отношении Дмитрия Украинского было вынесено постановление об экстрадиции в Россию. Такое решение суда стало первым "двойным" решением об экстрадиции в истории таиландской юриспруденции.