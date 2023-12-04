Почему происходят дефолты и чем они заканчиваются Многие считают дефолт одним из самых страшных слов в экономике. Но так ли это на самом деле? Что такое дефолт, почему он происходит, как его переживают страны и компании? 3 декабря, 22:40 Дефолт объявляют только компаниям или государствам, а физическим лицам грозит банкротство. Обложка © ТАСС / Ираклий Чохонелидзе

Что такое дефолт

Дефолт (от англ. default — неисполнение обязательств) означает ситуацию, когда заёмщик перестаёт по каким-либо причинам своевременно выполнять свои обязательства по кредитным договорам или долговым бумагам (облигациям). Важно понимать, что это понятие применяется только к компаниям или государствам. Нельзя объявить дефолт по кредитам и займам физлиц.

Дефолт может наступить при просрочке оплаты процентов или купонных выплат, невыплате процентов по кредиту или купона по облигациям, невозврате основной суммы кредита или её части, а также отказе от погашения долговых бумаг.

Чем дефолт отличается от банкротства

Дефолт может быть объявлен только по кредитным обязательствам компаний или государства. Если речь идёт о частных заёмщиках, о физических и юридических лицах, то к ним применяют термин "банкротство".

Дефолт — это признание факта, что заёмщик не исполняет свои кредитные обязательства. Банкротство — это процедура, которая должна зафиксировать факт неплатёжеспособности заёмщика, а затем вернуть кредиторам деньги полностью или частично.

Есть два основных вида дефолта: технический и простой. Фото © Shutterstock

Банкротство подразумевает, что выплата процентов и возврат денег заёмщиком невозможны по объективным причинам. Если же у человека есть активы и деньги, чтобы погасить долги, то он банкротом стать не может. Если же он запустит эту процедуру, то нарушит закон. Преднамеренное банкротство противозаконно. Если же говорить о дефолте, то его могут объявить, даже если у государства или компании есть средства. Причины дефолта могут быть не только экономическими, но и политическими.

Какие бывают виды дефолта

Есть два основных вида дефолта. Первый — технический. Он происходит в ситуации, когда заёмщик фактически может погасить свою задолженность (проценты, купоны, часть или всю сумму основного долга), но не в силах сделать это в срок. В этом случае компания может объявить технический дефолт.

Второй вид дефолта — простой. Он означает полную неплатёжеспособность заёмщика, то есть у него нет никаких реальных возможностей вернуть долги без специальных мер. Например, продажи имущества. Когда речь идёт о компании, то следом за объявлением дефолта начинается процедура банкротства. Она сопровождается судебным взысканием имущества или распродажей активов.

Стоит отметить, что технический дефолт может наступить раньше простого, но обратная ситуация невозможна. При этом не всегда за техническим дефолтом следует обычный. Нередко заёмщик приходит к соглашению с кредиторами об отсрочке выплат. Если обязательства удастся выполнить, то простой дефолт после технического объявлен не будет.

Где в мире были самые крупные дефолты

Дефолт, которые объявляют государству, называют суверенным. За последние 40 лет в мире произошло несколько десятков таких дефолтов по обязательствам перед иностранными кредиторами. Наиболее крупные из них затрагивали задолженности более 1 млрд долларов. В этом отношении самыми масштабными были дефолты в Мексике (1982 год), Бразилии (1987 год), России (1998 год), Эквадоре (1999 год), Аргентине (2001 год), Греции (2012-й, 2015-й), на Украине (2016 год), в Венесуэле (2017 год) и в Ливане (2020 год).

При этом стоит отметить, что дефолт, как правило, не приводит к катастрофическим последствиям. Безусловно, бизнес компании или экономика страны претерпевает пиковый спад, обычно долгосрочный. Выход из такого кризиса требует серьёзных усилий. Однако во многих случаях дефолт становится дополнительным и весьма мощным стимулом для дальнейшего развития. В результате после преодоления кризиса экономика начинает активно развиваться.

Авторы Нина Важдаева