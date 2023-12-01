Геноцид и доверенность от Бога: Омским сотрудникам ДПС попался пьяный водитель — кладезь эпичных цитат

В Омске произошло эпичное задержание пьяного водителя. Мужчина оказался кладезью фантастических цитат, которыми сыпал во время общения с правоохранителями. Кадры публикует пресс-служба МВД России по региону.

Разговор инспектора ДПС с пьяным водителем. Видео © t.me / Омская полиция

Нетрезвый мужчина за рулём Toyota попался сотрудникам госавтоинспекции в Кировском округе. На требование открыть окно он не реагировал, а выйти из машины и пройти освидетельствование и вовсе отказался. Причём вредничали как сам 57-летний водитель, так и его 36-летний пассажир.

"Я отвергаю ваше предложение [выйти из машины]! За что производите геноцид? За что производите геноцид? Смотри, вон зверюга! У него глаза..." — говорят находящиеся в салоне авто на кадрах, которые снял нагрудный видеорегистратор.

Полицейские долго уговаривали участника движения, но, потеряв терпение, предупредили, что применят силу, и в итоге выбили стекло и вытащили неугомонного. Оказавшись на улице, тот поспешил указать, что правоохранители действовали "против его воли", а также начал спрашивать, есть ли у них "доверенность от Бога".

"Если у кого-то есть доверенность от Бога, что он имеет право распоряжаться чужой жизнью, то пожалуйста... У меня отсутствуют какие-либо договоры с вашей организацией, на которую вы работаете", — заявил мужчина.

При этом пассажирка отметила, что проводившие задержание сотрудники теперь "будут отвечать своим родом". Водителя в итоге осудили по нескольким административным статьям. Рулевого отправили перевоспитываться на шесть суток, а штурмана — на четверо. Материалы дела передали следователям, и не исключено, что административное дело будет переквалифицировано в уголовное.