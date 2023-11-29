Два "гонщика-миллионера" из Казани разбили BMW и Genesis об стену бара F.R.I.E.N.D.S.

В Казани на перекрёстке улиц Профсоюзной и Университетской произошло ДТП, которое обошлось участникам не в один миллион рублей. Водители премиум-автомобилей BMW и Genesis врезались друг в друга, а затем вместе протаранили здание бара F.R.I.E.N.D.S. Детали лакшери-аварии приводит Mash Iptash.

ДТП двух автомобилей в Казани, протаранивших стену бара после столкновения. Видео © t.me / Mash Iptash

В BMW находилась супружеская пара с ребёнком. У мужчины, который был за рулём, руки в крови, а его жена вышла из автомобиля, припадая на одну ногу. Водитель Genesis в порядке, однако его машина сильно покорёжена, как и BMW. К месту происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и скорая.