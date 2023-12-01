Погоня продавца шаурмы с тесаком за покупателем в Москве попала на видео
Прокуратура Москвы опубликовала видео погони продавца шаурмы с тесаком за неблагодарным покупателем на улице Таганская. Правоохранители уже разбираются в обстоятельствах конфликта, который произошёл 29 ноября.
Погоня продавца шаурмы с тесаком за покупателем. Видео © Прокуратура Москвы
"По предварительным данным, один из мужчин преследовал своего оппонента с разделочным ножом для шаурмы, высказывая в его адрес угрозы", — уточнили в ведомстве.
Как уже писал Лайф, продавец расстроился и схватил тесак со стола из-за того, что покупателю не понравилось блюдо. "Ранимого шеф-повара" в красном фартуке задержали и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.