Погоня продавца шаурмы с тесаком за покупателем в Москве попала на видео

Прокуратура Москвы опубликовала видео погони продавца шаурмы с тесаком за неблагодарным покупателем на улице Таганская. Правоохранители уже разбираются в обстоятельствах конфликта, который произошёл 29 ноября.

Погоня продавца шаурмы с тесаком за покупателем. Видео © Прокуратура Москвы

"По предварительным данным, один из мужчин преследовал своего оппонента с разделочным ножом для шаурмы, высказывая в его адрес угрозы", — уточнили в ведомстве.