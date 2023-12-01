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1 декабря, 12:01

В Москве продавец шаурмы устроил погоню с тесаком за недовольным покупателем

В Москве продавец шаурмы тесаком угрожал недовольному покупателю. Агрессивного шаурмичника задержали полицейские, и теперь ему приходится объясняться в отделе.

Как пишет SHOT, голодный клиент зашёл вечером в круглосуточное заведение на Таганке и попросил завернуть ему шаурму. Блюдо ему не понравилось, и этим он разозлил 27-летнего повара. Тот расстроился, схватил тесак со стола и побежал за вредным покупателем, по дороге угрожая порезать.

В итоге парню удалось убежать, а шаурмичника задержали полицейские.

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А ранее Лайф рассказывал про посетителя боулинга, которому воткнули нож в голову, потому что он очень хорошо играл. Устроил поножовщину 35-летний уроженец Украины. Он заявил полицейским, что схватился за оружие из-за внезапной неприязни к парню.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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