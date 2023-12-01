Репортёра Bild уволили из-за вышедшей в 2018-м книги "Научиться любить Россию"

Старшего корреспондента газеты Bild Юргена Гельфрихта уволили из-за из-за книги про РФ. А именно — из-за соавторства в книге "Научиться любить Россию", сообщило немецкое издание. Там уточнили, что в редакции "нет места такому мировоззрению".

"Во вторник редакция Bild приняла решение уволить старшего корреспондента Дрездена Юргена Гельфрихта. Причина — участие в книжном проекте, о котором не была уведомлена редакция и которое она никогда бы не одобрила", — сообщили в публикации, отметив, что такому мировоззрению нет места в СМИ.

Там уточнили, что Гельфрихт был соавтором автобиографической книги "Научиться любить Россию", которую написал и опубликовал в 2018 году Ханс-Йоахим Фрай. Предисловие к ней написал помощник президента РФ Владимир Мединский, отметив в нём стереотипы о России, тиражируемые иностранцами, которые носят пропагандистский характер.