"Телеканал Дождь"* повторно признан иноагентом

Минюст РФ внёс в реестр иностранных агентов социолога Игоря Эйдмана*, проект "Ковчег"* вместе с основательницей Анастасией Бураковой*. Об этом говорится в публикации на сайте ведомства.

В список также попало "объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием "Телеканал Дождь"*, однако в ведомстве отметили, что сам телеканал из списка исключили, так как он прекратил своё существование. Согласно разъяснению Минюста, объединение осуществляет деятельность, направленную на формирование негативного образа РФ и ВС России.

Кроме этого, в реестр иностранных лиц также включён проект "Ковчег"* вместе с его основательницей Анастасией Бураковой* за высказывания против СВО, распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Ранее Минюст включил политика и экс-премьер-министра Михаила Касьянова* в реестр иностранных агентов. Помимо него в список попали ещё три человека и одна организация.