C Майка Тайсона потребовали компенсацию за драку в самолёте годичной давности

Легенда бокса Майк Тайсон может финансово пострадать из-за своей вспыльчивости: пассажир самолёта JetBlue, которого он избил в 2022 году, потребовал 450 тысяч долларов в качестве компенсации. Об этом сообщила Daily Mail.

По данным газеты, адвокаты пострадавшего направили представителям спортсмена письмо, в котором говорится, что для 37-летнего Мелвина Таунсенда произошедшее имело печальные последствия: у него отмечаются головные боли, расстройства настроения, проблемы с памятью, тошнота, головокружение и ухудшение зрения. На лечение якобы было потрачено 12 тысяч долларов. Юристы Тайсона, однако, деньги платить отказались. Дальнейшие разбирательства будут проходить в суде.