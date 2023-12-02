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1 декабря, 23:39

C Майка Тайсона потребовали компенсацию за драку в самолёте годичной давности

Daily Mail: Избитый Майком Тайсоном в самолёте пассажир потребовал $450 тыс.

<p>Майк Тайсон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / miketyson</p>

Майк Тайсон. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / miketyson

Легенда бокса Майк Тайсон может финансово пострадать из-за своей вспыльчивости: пассажир самолёта JetBlue, которого он избил в 2022 году, потребовал 450 тысяч долларов в качестве компенсации. Об этом сообщила Daily Mail.

По данным газеты, адвокаты пострадавшего направили представителям спортсмена письмо, в котором говорится, что для 37-летнего Мелвина Таунсенда произошедшее имело печальные последствия: у него отмечаются головные боли, расстройства настроения, проблемы с памятью, тошнота, головокружение и ухудшение зрения. На лечение якобы было потрачено 12 тысяч долларов. Юристы Тайсона, однако, деньги платить отказались. Дальнейшие разбирательства будут проходить в суде.

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Напомним, бывший абсолютный чемпион мира по боксу избил разозлившего его навязчивого поклонника на рейсе Сан-Франциско – Флорида весной 2022 года. Лайф публиковал видео инцидента.

Лариса Сафронова
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  • Спорт

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