"Калининградский Тайсон" откусил жене ухо во время ссоры на глазах ребёнка

В Санкт-Петербурге 30-летний мужчина из Калининградской области откусил 27-летней жене левое ухо во время ссоры. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", всё произошло в квартире на Пулковском шоссе. Врачи не смогли восстановить изначальный вид пострадавшей.

Банальная ссора стремительно переросла в достаточно крупный конфликт, в результате чего мужчина вышел из себя. Под утро девушка прибежала за помощью к соседям, которые и вызывали скорую. Медики зафиксировали у супруги "Тайсона" ещё и ушиб в области скулы. Причём нападавший сам обратился в полицию и поехал в отдел. Всё это происходило на глазах их маленького ребёнка. Малыша тоже забрали в больницу, чтобы не оставлять одного дома.