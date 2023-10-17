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17 октября, 09:30

"Калининградский Тайсон" откусил жене ухо во время ссоры на глазах ребёнка

В Петербурге 30-летний мужчина откусил жене ухо во время ссоры

<p>Житель Калининградской области и его супруга, которой он откусил ухо. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mashmoyka/13793" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash на Мойке"</a></p>

Житель Калининградской области и его супруга, которой он откусил ухо. Обложка © t.me / "Mash на Мойке"

В Санкт-Петербурге 30-летний мужчина из Калининградской области откусил 27-летней жене левое ухо во время ссоры. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", всё произошло в квартире на Пулковском шоссе. Врачи не смогли восстановить изначальный вид пострадавшей.

Банальная ссора стремительно переросла в достаточно крупный конфликт, в результате чего мужчина вышел из себя. Под утро девушка прибежала за помощью к соседям, которые и вызывали скорую. Медики зафиксировали у супруги "Тайсона" ещё и ушиб в области скулы. Причём нападавший сам обратился в полицию и поехал в отдел. Всё это происходило на глазах их маленького ребёнка. Малыша тоже забрали в больницу, чтобы не оставлять одного дома.

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Ранее Лайф писал, что под Петербургом девушка во время секса откусила партнёру ухо. Медики думали, что всё обошлось небольшой царапиной, однако при виде 37-летнего пострадавшего были шокированы.

Никита Осипов
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