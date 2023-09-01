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1 сентября, 11:22

Страстная петербурженка не рассчитала силу и откусила парню ухо в постели

SHOT: Под Петербургом девушка во время секса откусила партнёру ухо

Под Петербургом девушка во время секса откусила своему парню ухо. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в городе Ломоносове, где в одно из отделений скорой помощи поздней ночью поступил звонок от Маргариты. Девушка рассказала, что в порыве страсти прикусила любимому мочку, но чуть-чуть перестаралась.

Собравшиеся на вызов медики думали, что всё обошлось небольшой царапиной, однако при виде 37-летнего Платона были шокированы: у него полностью отсутствовала часть уха, откушенная часть тела лежала у кровати. Медики обработали рану и хотели забрать пострадавшего в больницу, однако тот отказался от госпитализации.

Мужчина, кстати, также решил не писать заявление в полицию на страстную девушку. Видимо, вернувшись в кровать, он предпочёл "наказать" её более подходящим для них способом.

"Ухо осталось у меня во рту": Появилось видео "смертельной" битвы уличного музыканта с прохожим на Кубани

"Ухо осталось у меня во рту": Появилось видео "смертельной" битвы уличного музыканта с прохожим на Кубани

Ранее Лайф рассказывал, как в Италии 50-летний турист попал в больницу с некрозом пениса после интима с женой. Страстная пара решила как следует провести отпуск и, приняв наркотики, устроила настоящий секс-марафон. Половой акт любвеобильных супругов с перерывами длился более 24 часов.

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Shutterstock

Николь Вербер
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