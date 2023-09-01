Страстная петербурженка не рассчитала силу и откусила парню ухо в постели
SHOT: Под Петербургом девушка во время секса откусила партнёру ухо
Под Петербургом девушка во время секса откусила своему парню ухо. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло в городе Ломоносове, где в одно из отделений скорой помощи поздней ночью поступил звонок от Маргариты. Девушка рассказала, что в порыве страсти прикусила любимому мочку, но чуть-чуть перестаралась.
Собравшиеся на вызов медики думали, что всё обошлось небольшой царапиной, однако при виде 37-летнего Платона были шокированы: у него полностью отсутствовала часть уха, откушенная часть тела лежала у кровати. Медики обработали рану и хотели забрать пострадавшего в больницу, однако тот отказался от госпитализации.
Мужчина, кстати, также решил не писать заявление в полицию на страстную девушку. Видимо, вернувшись в кровать, он предпочёл "наказать" её более подходящим для них способом.
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