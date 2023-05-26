В Италии 50-летний турист попал в больницу с некрозом пениса после секс-марафона

В Италии в больницу после продолжительного секс-марафона с женой попал 50-летний турист из Германии. Об этом пишет издание Dayitalianews.

Как уточняется, немец вместе с супругой приехал на отдых в Тоскану, в город Кастель-дель-Пьяно. Пара приняла наркотики и после этого занялась сексом. Половой акт с перерывами на отдых длился более 24 часов. В итоге мужчине стало плохо и его экстренно госпитализировали.

У мужчины после секс-марафона начался септический шок, который спровоцировал некроз полового члена и мошонки. После недели пребывания в реанимации состояние пациента улучшилось, но его сексуальная жизнь теперь под угрозой. Врачи прогнозируют, что у мужчины больше не будет эрекции.