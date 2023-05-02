В Москве именинника после дня рождения в клубе Gipsy увезли с открытой раной пениса

В Москве мужчину госпитализировали с открытой раной полового члена. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Москвич праздновал день рождения в ночном клубе Gipsy на Болотной набережной в центре столицы. С вечеринки его увезли на скорой под утро. Мужчина признался, что получил ранение пениса от кого-то в клубе, но раскрывать все подробности медикам постеснялся.