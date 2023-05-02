КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 14:22

В Москве именинника после дня рождения в клубе Gipsy увезли с открытой раной пениса

В Москве мужчину госпитализировали с открытой раной пениса

В Москве мужчину госпитализировали с открытой раной полового члена. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Загадочный порошок убил посетителя московского пафосного клуба

Загадочный порошок убил посетителя московского пафосного клуба

Москвич праздновал день рождения в ночном клубе Gipsy на Болотной набережной в центре столицы. С вечеринки его увезли на скорой под утро. Мужчина признался, что получил ранение пениса от кого-то в клубе, но раскрывать все подробности медикам постеснялся.

Ранее сообщалось, что в Воронеже парень случайно убил 17-летнюю девушку во время секса, решив разнообразить интимную жизнь. После того как возлюбленная скончалась, он сильно испугался и, чтобы замести следы, забрал её личные вещи, поджёг квартиру и скрылся.

Сексолог предупредил, что воздержание от половой жизни грозит уменьшением пениса

Сексолог предупредил, что воздержание от половой жизни грозит уменьшением пениса

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров