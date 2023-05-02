В Воронеже парень перестарался с удушением во время секса и стал фигурантом уголовного дела

В Воронеже парень случайно убил 17-летнюю девушку во время секса, решив разнообразить интимную жизнь. Как сообщает телеграм-канал SHOT, после того как возлюбленная скончалась, он сильно испугался и, чтобы замести следы, забрал её личные вещи, поджёг квартиру и скрылся.

Тело студентки Воронежского госуниверситета инженерных технологий обнаружили в квартире её близкие. Оно находилось на полу в кухне. Внешне признаков насильственных действий не нашли. Но было несколько подозрительных моментов: следы горения на постельном белье в комнате и отсутствие телефона и ноутбука девушки. Сначала возбудили уголовное дело по статье "Кража". Вора быстро нашли: пропавшие гаджеты погибшей были у её парня, 20-летнего Никиты. Когда его задержали, он подумал, что сотрудники пришли за ним из-за убийства, и сам всё рассказал.