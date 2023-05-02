В Воронеже парень перестарался с удушением во время секса и стал фигурантом уголовного дела
В Воронеже парень случайно убил 17-летнюю девушку во время секса
В Воронеже парень случайно убил 17-летнюю девушку во время секса, решив разнообразить интимную жизнь. Как сообщает телеграм-канал SHOT, после того как возлюбленная скончалась, он сильно испугался и, чтобы замести следы, забрал её личные вещи, поджёг квартиру и скрылся.
Тело студентки Воронежского госуниверситета инженерных технологий обнаружили в квартире её близкие. Оно находилось на полу в кухне. Внешне признаков насильственных действий не нашли. Но было несколько подозрительных моментов: следы горения на постельном белье в комнате и отсутствие телефона и ноутбука девушки. Сначала возбудили уголовное дело по статье "Кража". Вора быстро нашли: пропавшие гаджеты погибшей были у её парня, 20-летнего Никиты. Когда его задержали, он подумал, что сотрудники пришли за ним из-за убийства, и сам всё рассказал.
Как признался подозреваемый, погибшая студентка была его девушкой, в последний раз он пришёл к ней в гости. Молодые люди занялись сексом, в ходе которого парень решил попробовать скарфинг (эротическое удушение), но не рассчитал силу и слишком сильно сдавил шею партнёрши. После того как подруга потеряла сознание и перестала дышать, молодой человек забрал её ноутбук и телефон, чтобы полицейские не прочитали их переписку, поджёг постель и закрыл дверь на ключ, пытаясь создать впечатление, что девушка просто погибла при пожаре. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", "экспериментатор" находится в СИЗО.
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