Ставшему отцом 600 детей "сперминатору" из Нидерландов суд приказал остановиться

Суд в Нидерландах запретил Джонатану Джейкобу Мейеру сдавать сперму после того, как он стал отцом более 600 детей благодаря донорству семени. Об этом пишет Daily Mail.

Кроме того, согласно решению инстанции, мужчина должен связаться со всеми клиниками, с которыми он сотрудничал, и попросить уничтожить его образцы. Исключением станет биоматериал, уже зарезервированный для тех родителей, у которых уже есть дети от голландца. За любое нарушение вердикта ему грозит штраф до 100 тысяч евро (около девяти миллионов рублей. — Прим. Лайфа).

Благотворительная донорская организация и банк спермы Donorkind Foundation подала иск против музыканта Мейера, так как он вводил женщин, желающих родить детей от донора, в заблуждение. По мнению организаций, ставший отцом более 600 детей мужчина перешёл черту.