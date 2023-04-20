Сексолог предупредил, что воздержание от половой жизни грозит уменьшением пениса

Чтобы тело выполняло свои функции, любые органы, в том числе половые, должны работать. Если же воздерживаться от секса, то могут произойти анатомические изменения. Об этом рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук в эфире радио Sputnik.

"Любые органы, которые у нас есть, должны работать. Если человек всё время лежит и не занимается физической активностью, то мышцы атрофируются. Это касается и половых органов. В этих случаях можно говорить о некой потере функционала и об анатомических изменениях", — объяснил он.

Так, при воздержании у мужчин кавернозные тела — структурные части полового члена, отвечающие за эрекцию, — теряют эластичность. Может даже визуально уменьшиться размер. Что касается женщин, то у них истончается слизистая оболочка половых органов. Это чревато болезненными ощущениями во время близости.

Кульгавчук посоветовал подумать о реабилитации и восстановлении, если воздержание длится уже несколько месяцев. Особенно важно не допускать такие сложности в интимной жизни после 40 лет. Как объяснил врач, в этом возрасте адаптивные механизмы работают хуже, поэтому сложнее восстановить все функции половых органов.