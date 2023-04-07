Срочно тушите свет: Эксперт раскрыла плюсы занятий сексом в темноте

"Если один из каналов восприятия закрывается, в нашем случае визуальный (зрение), то все остальные обостряются. В полной темноте запахи, вкусы и тактильные ощущения кажутся намного ярче. Прикосновения партнёра всегда в неожиданном месте, ты не можешь их предвидеть, поэтому возбуждение возрастает в разы", — приводит "Газета.ru" слова специалиста.

По словам Морозовой, сделать ещё более чувственным такой акт любви помогут нежные прикосновения, также здесь нелишними будут ароматические масла и смазки. Вместе с тем сексолог подчеркнула, что темнота поможет расслабиться и забыть о несовершенствах фигуры, из-за которых многие женщины так часто комплексуют. Кроме того, в темноте можно пробовать новые позы, в которых при свете дня тело может выглядеть не очень выигрышно. А ещё можно рискнуть побыть кем-то другим, например стать на время соблазнительницей или плохим парнем, резюмировала сексолог.