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25 мая, 08:51

Врач рассказал, как часто пациенты ломают пенисы

Уролог Забитцер: При переломе полового члена нельзя терять ни минуты

Перелом пениса — это очень тяжёлая травма, при которой нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью, предупреждает уролог Мануэль Забитцер.

"Такое я встречал редко, но всё же метко. Это повреждение вызывает разрыв белочной оболочки, которая покрывает наполненные кровью пещеристые тела", — рассказывает врач в своём телеграм-канале.

Так выглядит перелом члена на МРТ. Фото © Telegram / "Немецкий подход | Уролог-андролог М. Забитцер"

Так выглядит перелом члена на МРТ. Фото © Telegram / "Немецкий подход | Уролог-андролог М. Забитцер"

По словам Забитцера, пациентам с травмой члена показана неотложная помощь, в которую часто входит срочное хирургическое вмешательство. Каждая минута промедления увеличивает риск осложнений, причём довольно тяжёлых.

"Около половины таких случаев заканчиваются импотенцией, постоянным искривлением члена, повреждением уретры и болью во время полового акта", добавил уролог.

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Обложка ©

Unsplash

Марина Калегина
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