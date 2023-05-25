Врач рассказал, как часто пациенты ломают пенисы

Перелом пениса — это очень тяжёлая травма, при которой нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью, предупреждает уролог Мануэль Забитцер.

"Такое я встречал редко, но всё же метко. Это повреждение вызывает разрыв белочной оболочки, которая покрывает наполненные кровью пещеристые тела", — рассказывает врач в своём телеграм-канале.

По словам Забитцера, пациентам с травмой члена показана неотложная помощь, в которую часто входит срочное хирургическое вмешательство. Каждая минута промедления увеличивает риск осложнений, причём довольно тяжёлых.