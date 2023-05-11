Врач назвал самую опасную болезнь для сексуально активных россиян
Дерматовенеролог Бас предупредил сексуально активных людей о риске гонореи
К выбору партнёра для секса следует подходить более осознанно, не стоит бросаться на первого попавшегося, иначе можно столкнуться с серьёзными и иногда даже необратимыми последствиями. Об этом предупредил врач-дерматовенеролог Республиканского кожно-венерологического диспансера Карелии Виктор Бас.
Одной из самых распространённых болезней, передаваемых при сексе, является гонорея. Она вызвана заражением бактерией Neisseria gonorrhoeae, которая поражает слизистую оболочку половых путей, в том числе шейку матки, матку и фаллопиевы трубы, мочеиспускательный канал и даже вызывает воспаление слизистой рта, горла, глаз и прямой кишки. Никто не защищён от недуга, однако снизить риск заражения можно с помощью презервативов, отметил дерматовенеролог.
"Презервативы при постоянном и правильном использовании могут снизить риск передачи гонореи", — приводит его слова портал "Столица на Onego.ru".
По словам медика, избежать передачи гонореи и прочих венерических заболеваний можно, воздерживаясь от секса со случайными людьми, в том числе анального и орального. Лучше всего найти постоянного партнёра, с которым получится выстроить длительные моногамные отношения.
При этом ущемлять свои потребности и воздерживаться от секса на протяжении долгого времени не стоит. Это чревато анатомическими изменениями. У некоторых из-за длительного перерыва в интимной жизни даже может уменьшиться размер пениса.
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