Появилось видео момента ДТП с участием Басты после концерта в Петербурге
В Сети появилось видео аварии, в которую попал рэпер Баста (Василий Вакуленко) после концерта в Санкт-Петербурге. Кадры столкновения чёрного Maybach с KIA на Южной дороге публикует "Mash на Мойке".
Момент ДТП с участием Басты в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"
По данным телеграм-канала, вскоре после аварии Вакуленко пересел в другой автомобиль и покинул место происшествия. К счастью, в ДТП никто серьёзно не пострадал.
Напомним, что чёрный Maybach попал в ДТП в Санкт-Петербурге на выезде с "Газпром-арены", где состоялся концерт рэпера Басты. Это случилось вечером 2 декабря. Как позже выяснилось, в момент ДТП с участием Maybach и KIA в салоне первой машины находился сам музыкант. Обе иномарки получили повреждения передней части, машину Басты занесло на обочину.
Telegram / "Mash на Мойке"