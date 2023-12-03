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3 декабря, 08:08

Появилось видео момента ДТП с участием Басты после концерта в Петербурге

В Сети появилось видео аварии, в которую попал рэпер Баста (Василий Вакуленко) после концерта в Санкт-Петербурге. Кадры столкновения чёрного Maybach с KIA на Южной дороге публикует "Mash на Мойке".

Момент ДТП с участием Басты в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

По данным телеграм-канала, вскоре после аварии Вакуленко пересел в другой автомобиль и покинул место происшествия. К счастью, в ДТП никто серьёзно не пострадал.

Напомним, что чёрный Maybach попал в ДТП в Санкт-Петербурге на выезде с "Газпром-арены", где состоялся концерт рэпера Басты. Это случилось вечером 2 декабря. Как позже выяснилось, в момент ДТП с участием Maybach и KIA в салоне первой машины находился сам музыкант. Обе иномарки получили повреждения передней части, машину Басты занесло на обочину.

Обложка ©

Telegram / "Mash на Мойке"

Дарья Нарыкова
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