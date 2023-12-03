Появилось видео момента ДТП с участием Басты после концерта в Петербурге

В Сети появилось видео аварии, в которую попал рэпер Баста (Василий Вакуленко) после концерта в Санкт-Петербурге. Кадры столкновения чёрного Maybach с KIA на Южной дороге публикует "Mash на Мойке".

Момент ДТП с участием Басты в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / "Mash на Мойке"

По данным телеграм-канала, вскоре после аварии Вакуленко пересел в другой автомобиль и покинул место происшествия. К счастью, в ДТП никто серьёзно не пострадал.