В Петербурге Maybach попал в ДТП на выезде с "Газпром-арены", где прошёл концерт Басты
"Mash на Мойке": В Петербурге на выезде с "Газпром-арены" в ДТП попал Maybach
Чёрный Maybach попал в ДТП в Санкт-Петербурге на выезде с "Газпром-арены", где состоялся концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко). Об этом пишет телеграм-канал "Mash на Мойке".
Последствия ДТП в Петербурге с чёрным Maybach после концерта Басты. Видео © t.me / "Mash на Мойке"
По данным канала, автомобиль премиум-класса, в салоне которого в момент ДТП выстрелили подушки безопасности, сейчас находится на Южной дороге в окружении машин экстренных служб. Представители артиста сообщили журналистам, что об аварии им ничего не известно.
Ранее Лайф писал о другом жёстком ДТП, случившимся в минувшую субботу. Так, в Саратове автобус Isuzu столкнулся с припаркованным грузовиком Scania, в результате чего 10 человек пострадали.
t.me / "Mash на Мойке"