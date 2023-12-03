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2 декабря, 22:22

В Петербурге Maybach попал в ДТП на выезде с "Газпром-арены", где прошёл концерт Басты

"Mash на Мойке": В Петербурге на выезде с "Газпром-арены" в ДТП попал Maybach

Чёрный Maybach попал в ДТП в Санкт-Петербурге на выезде с "Газпром-арены", где состоялся концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко). Об этом пишет телеграм-канал "Mash на Мойке".

Последствия ДТП в Петербурге с чёрным Maybach после концерта Басты. Видео © t.me / "Mash на Мойке"

По данным канала, автомобиль премиум-класса, в салоне которого в момент ДТП выстрелили подушки безопасности, сейчас находится на Южной дороге в окружении машин экстренных служб. Представители артиста сообщили журналистам, что об аварии им ничего не известно.

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Ранее Лайф писал о другом жёстком ДТП, случившимся в минувшую субботу. Так, в Саратове автобус Isuzu столкнулся с припаркованным грузовиком Scania, в результате чего 10 человек пострадали.

Обложка ©

t.me / "Mash на Мойке"

Алексей Соловьёв
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