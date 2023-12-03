В Петербурге Maybach попал в ДТП на выезде с "Газпром-арены", где прошёл концерт Басты

Чёрный Maybach попал в ДТП в Санкт-Петербурге на выезде с "Газпром-арены", где состоялся концерт рэпера Басты (Василия Вакуленко). Об этом пишет телеграм-канал "Mash на Мойке".

Последствия ДТП в Петербурге с чёрным Maybach после концерта Басты. Видео © t.me / "Mash на Мойке"

По данным канала, автомобиль премиум-класса, в салоне которого в момент ДТП выстрелили подушки безопасности, сейчас находится на Южной дороге в окружении машин экстренных служб. Представители артиста сообщили журналистам, что об аварии им ничего не известно.