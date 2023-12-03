В Киеве признали невозможность военного паритета Украины с Россией

Киевский режим не способен самостоятельно нарастить военное производство для паритета с Россией. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН выступил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, "Украина готова дойти до конца", однако с небольшой оговоркой — при совместном с помощью западных стран технологическом рывке. Это произойдёт, как считает политик, когда украинская сторона будет обеспечена необходимым количеством вооружения, ведь самостоятельно Киев не сможет добиться военного паритета с Россией.