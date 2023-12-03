Регион

Уведомления отключены

3 декабря, 19:33

В Киеве признали невозможность военного паритета Украины с Россией

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Киеву не достичь военного паритета с РФ

Киевский режим не способен самостоятельно нарастить военное производство для паритета с Россией. С таким заявлением в интервью YouTube-каналу агентства УНИАН выступил советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, "Украина готова дойти до конца", однако с небольшой оговоркой — при совместном с помощью западных стран технологическом рывке. Это произойдёт, как считает политик, когда украинская сторона будет обеспечена необходимым количеством вооружения, ведь самостоятельно Киев не сможет добиться военного паритета с Россией.

В офисе Зеленского признали, что у Украины нет шансов на победу

В офисе Зеленского признали, что у Украины нет шансов на победу

Ранее Лайф писал, что Подоляк усомнился в возможности Украины длительное время противостоять России. По его словам, РФ продолжает тратить на спецоперацию огромные средства.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров