Где в России платят самые большие пенсии и сколько они составляют Суммы и размер пенсий заметно различаются в зависимости от региона. Кроме того, есть доплаты за возраст, работу и проживание в определённых регионах, а также доплаты представителям определённых профессий. 8 декабря, 21:41 В СФР подсчитали, где в России платят самые большие пенсии и сколько они составляют. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Где самые большие пенсии

Пенсии регулярно повышают, поэтому суммы выплат каждый год различаются. Если взять статистику Социального фонда по итогам III квартала, то выходит, что средняя сумма пенсий в России составила 21,8 тыс. рублей.

При сравнении усреднённых показателей получилось, что максимальная региональная пенсия в 2,5 раза превышает минимальную. Так, на Чукотке назначаются пенсии неработающим людям в размере 39,9 тыс. рублей, тогда как в Кабардино-Балкарии — 17 тыс. рублей.

В топ регионов с самыми высокими пенсиями вошли Ненецкий автономный округ (34,8 тыс.), Магаданская область (34 тыс.), Камчатский край (33,6 тыс.) и Ямало-Ненецкий АО (32,7 тыс.).

Самые низкие пенсии зафиксированы в Дагестане (17,3 тыс.), Карачаево-Черкесии (18,6 тыс.), Калмыкии (18,6 тыс.) и в Крыму (18,7 тыс.).

Повышенные пенсии получают люди, долгое время отработавшие на определённых должностях или в определённых сферах. Например, большие выплаты у госслужащих, военных, космонавтов, лётчиков-испытателей. У них пенсия может быть в диапазоне от 50 до 80 тыс. рублей, а в отдельных случаях — превышать 100 тыс. рублей. Большое значение имеет, сколько лет человек проработал, какой у него был оклад, какую должность он занимал. За особые заслуги человеку может быть назначена персональная пенсия. Её размер устанавливается индивидуально.

Кому и когда повышают пенсию

Автоматически пенсию пересчитывают людям, которые достигли 80 лет. С этого месяца фиксированная выплата к страховой пенсии у них удваивается. В 2023 году она составляет 7567 рублей 33 копейки. В 2024 году будет повышение до 8134 рублей 88 копеек. Соответственно, после 80 лет человек получает не одну фиксированную выплату, а две.

Повысят пенсию и в том случае, если у пенсионера появился иждивенец. За каждого положена доплата. Правда, число иждивенцев ограничено. Доплату делают не более чем за трёх человек.

Кроме того, человек может получить прибавку к пенсии, если он выработал достаточный календарный стаж работы в районах Крайнего Севера или в приравненных к ним местностях. Размер прибавки различается и составляет 30 или 50% в зависимости от проработанного времени.

Перерасчёт сделают и в том случае, если пенсионер приобрёл необходимый календарный стаж работы в сельской местности. Его ждёт повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Прибавка составит 25% от фиксированной выплаты к пенсии.

Если человеку не хватает стажа для получения страховой пенсии по возрасту, то ему назначают социальную пенсию. Впрочем, недостающие пенсионные баллы можно докупить или доработать нужный стаж. После этого можно начать получать уже страховую пенсию. Её индексируют каждый год с 1 января. Правда, прибавку делают только неработающим пенсионерам. Работающим пенсионерам делают перерасчёт с 1 августа.

Авторы Нина Важдаева