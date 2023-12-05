Уроженке ДНР вручили новый паспорт, исправив дату рождения, которой в реальности не было

В Орловской области миграционные сотрудники помогли уроженке Донецкой Народной Республики получить российский паспорт и исправить в документах дату рождения, которой нет в календаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД РФ.

Женщине из ДНР исправили в документах дату рождения и вручили ей новый паспорт. Фото © Пресс-служба УМВД России по Орловской области

70-летняя пенсионерка приехала из зоны боевых действий ещё в конце прошлого года и сразу обратилась к правоохранителям для выдачи новых документов. Однако при проверке оказалось, что указанная дата — 29 февраля 1953 года — не совпадает с реальностью. На самом деле тогда в месяце было всего 28 дней. В итоге полицейские помогли женщине с обращением в суд и прошли вместе с ней трудный путь.

"После принятого судебного решения об изменении даты рождения в городе Донецке получена новая актовая запись и выдано новое свидетельство о рождении. В торжественной обстановке женщине вручили первый российский паспорт. Теперь она стала полноправной гражданкой Российской Федерации", — уточнили в полиции.