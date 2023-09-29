В Москве торжественно вручили паспорта 20 школьникам из новых регионов России

В московском Музее Победы вручили паспорта граждан РФ двадцати школьникам из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Церемония прошла в зале Славы, она посвящена Дню воссоединения новых регионов с Россией, который отмечают 30 сентября. Документы вручали директор Музея Победы Александр Школьник и депутат Госдумы Сергей Колунов.

Школьники из новых регионов России получили российские паспорта в Москве. Видео © LIFE

На мероприятии присутствовал замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов. Он заявил, что подросткам повезло получить паспорта в торжественной и радостной обстановке. Когда церемония завершилась, школьники отправились на фотовыставку "#ВМЕСТЕ". Там представлены снимки, которые повествуют о формировании мирной жизни в новых регионах РФ.

"Я рад здесь видеть таких замечательных молодых людей. У некоторых в руках мы уже видим красный паспорт. Это первый документ, подтверждающий российское гражданство, который будет сопровождать их всю жизнь", — сказал Адзинов.

Сами школьники признались, что очень волновались перед получением паспортов. По их словам, они гордятся тем, что официально стали гражданами Российской Федерации. Участники церемонии поделились своей радостью от того, что у них была возможность приехать в Москву и получить в столице паспорт.

"Сегодня я получала паспорт с гордостью. Потому что Россия — это великая страна. Страна возможностей. И для меня это большая гордость — стать гражданкой Российской Федерации. Было тревожно, я очень переживала, но патриотизм заполнил всё", — поделилась София Ковалёва из Запорожской области.