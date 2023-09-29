В Кремле анонсировали видеообращение Путина 30 сентября

Президент Владимир Путин 30 сентября поздравит россиян с Днём воссоединения новых регионов с Россией в формате видеообращения. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет видеообращение президента, в котором он поздравит всех с Днём воссоединения новых регионов с Россией", — анонсировал представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос представителей СМИ, Песков сообщил, что в рабочем графике Путина нет посещения концерта на Красной площади, посвящённого памятной дате.