Регион

Уведомления отключены

29 сентября, 10:37

В Кремле анонсировали видеообращение Путина 30 сентября

Песков: Путин поздравит россиян с Днём воссоединения новых регионов с РФ

Президент Владимир Путин 30 сентября поздравит россиян с Днём воссоединения новых регионов с Россией в формате видеообращения. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет видеообращение президента, в котором он поздравит всех с Днём воссоединения новых регионов с Россией", анонсировал представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос представителей СМИ, Песков сообщил, что в рабочем графике Путина нет посещения концерта на Красной площади, посвящённого памятной дате.

В Кремле рассказали, будет ли страна отмечать годовщину воссоединения с новыми регионами

В Кремле рассказали, будет ли страна отмечать годовщину воссоединения с новыми регионами

Ранее Лайф писал, что в России официально появился новый праздник: 30 сентября будет отмечаться День воссоединения новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — с нашей страной. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин накануне. В документе подчёркивается, что это событие основано на исторической общности народов, является результатом волеизъявления миллионов людей.

Обложка ©

Kremlin.ru

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров