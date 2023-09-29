В Кремле анонсировали видеообращение Путина 30 сентября
Песков: Путин поздравит россиян с Днём воссоединения новых регионов с РФ
Президент Владимир Путин 30 сентября поздравит россиян с Днём воссоединения новых регионов с Россией в формате видеообращения. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет видеообращение президента, в котором он поздравит всех с Днём воссоединения новых регионов с Россией", — анонсировал представитель Кремля.
Отвечая на уточняющий вопрос представителей СМИ, Песков сообщил, что в рабочем графике Путина нет посещения концерта на Красной площади, посвящённого памятной дате.
Ранее Лайф писал, что в России официально появился новый праздник: 30 сентября будет отмечаться День воссоединения новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — с нашей страной. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин накануне. В документе подчёркивается, что это событие основано на исторической общности народов, является результатом волеизъявления миллионов людей.