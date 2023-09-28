Регион

Уведомления отключены

28 сентября, 12:44

Вывезенный с Украины православный публицист Таксюр получил российский паспорт

Православный журналист Таксюр получил российское гражданство

<p>Журналист и литератор Ян Таксюр. Обложка © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8E%D1%80,_%D0%AF%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%AF%D0%BD_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D1%8E%D1%80.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сыва Лариса Николаевна</a></p>

Журналист и литератор Ян Таксюр. Обложка © Wikipedia / Сыва Лариса Николаевна

Журналист, литератор и активный сторонник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ян Таксюр получил российское гражданство в историко-культурном центре Ленинского городского округа в городе Видном. Об этом сообщил руководитель управления по работе с госструктурами синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Павел Лебедев.

"Мы видим, что Ян Ильич пострадал за искреннюю убеждённость в том, что единство братских народов и русского православия должно быть непоколебимым", — приводит РИА "Новости" его слова.

Совбезу ООН открыли глаза на расхищение сокровищницы Киево-Печерской лавры

Совбезу ООН открыли глаза на расхищение сокровищницы Киево-Печерской лавры

Напомним, Таксюр много раз выступал в СМИ Незалежной, поддерживая каноническую УПЦ, а также критикуя действия представителей раскольнической православной церкви Украины и Константинопольского патриархата. Таксюра поместили в киевский СИЗО 10 марта 2022 года, 13 августа его выпустили под залог. А 26 мая 2023-го стало известно, что Таксюр был вывезен в Россию. Это произошло в рамках обмена с Украиной. Согласно сообщению, распространённому на сайте Союза православных журналистов (СПЖ), публицист был доставлен в РФ на следующий день после вынесения ему приговора по статье о госизмене. В Незалежной его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Православного публициста вывезли с Украины после ходатайства патриарха Кирилла

Православного публициста вывезли с Украины после ходатайства патриарха Кирилла

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров