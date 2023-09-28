Вывезенный с Украины православный публицист Таксюр получил российский паспорт

Журналист, литератор и активный сторонник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ян Таксюр получил российское гражданство в историко-культурном центре Ленинского городского округа в городе Видном. Об этом сообщил руководитель управления по работе с госструктурами синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Павел Лебедев.

"Мы видим, что Ян Ильич пострадал за искреннюю убеждённость в том, что единство братских народов и русского православия должно быть непоколебимым", — приводит РИА "Новости" его слова.

Напомним, Таксюр много раз выступал в СМИ Незалежной, поддерживая каноническую УПЦ, а также критикуя действия представителей раскольнической православной церкви Украины и Константинопольского патриархата. Таксюра поместили в киевский СИЗО 10 марта 2022 года, 13 августа его выпустили под залог. А 26 мая 2023-го стало известно, что Таксюр был вывезен в Россию. Это произошло в рамках обмена с Украиной. Согласно сообщению, распространённому на сайте Союза православных журналистов (СПЖ), публицист был доставлен в РФ на следующий день после вынесения ему приговора по статье о госизмене. В Незалежной его приговорили к 12 годам лишения свободы.